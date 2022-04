CONFERENCE AMPHIBIENS D’ICI ET D’AILLEURS

2022-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 Zoom sur les espèces de nos régions (populations, rôle et biotope) et présentation de quelques exotiques.

Dimanche 26 juin à 10h Par Fabien Montfort

Tout public, gratuit. sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr dernière mise à jour : 2022-04-27 par

