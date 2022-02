Conférence: Amour dans l’art, amour de l’art Bibliothèque Fessart Paris Catégories d’évènement: île de France

Mercredi 6 avril à 18h30 (gratuit sur inscription), conférence par Valérie Mettais, historienne de l’art. Quand l’amour s’invite dans l’univers artistique, il peut revêtir toutes sortes de formes. En peinture, en sculpture, en photographie ou au cinéma apparaissent des dieux et des déesses, des figures célèbres, des corps désirants, des parents et leurs enfants… Mais il y a aussi la passion pour la pratique artistique. Mais il y a encore le compagnonnage de couples d’artistes. Amour dans l’art, amour de l’art, amour à l’œuvre…, le sujet est immense. Valérie Mettais a publié plusieurs ouvrages sur la peinture, en particulier aux Éditions Hazan. Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart Paris 75019

