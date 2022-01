Conférence : « Amiens, d’Henriville aux jardins de l’Evêché : un espace à valoriser » Amiens, 19 février 2022, Amiens.

Conférence : « Amiens, d’Henriville aux jardins de l’Evêché : un espace à valoriser » Amiens

2022-02-19 15:00:00 – 2022-02-19

Amiens Somme Amiens

Spécialiste des dynamiques des territoires, le regard de Jean-Pierre Lugnier porte sur l’ensemble

urbain situé entre le quartier Henriville et les jardins de l’Evêché. Les alignements de façades peu

élevées, du XIXe S. et même du XVIIIe S. qui se succèdent (tons roses des briques et blancs de la

pierre), méritent de s’y attarder. Le Mail Albert 1er, le boulevard Jules Verne, avec leurs façades qui

se répondent les unes aux autres, forment de concert une vaste esplanade et invitent le promeneur

à y pénétrer.

Ainsi, pourquoi ne pas penser cet espace situé en centre-ville, en l’affirmant à travers quelques

aménagements subtils suggérés par le conférencier, couplés avec le développement d’activités

pour accroitre son attractivité (tourisme, déploiement de nouvelles fonctions urbaines) ? Jean-

Pierre Lugnier partagera avec nous son travail d’investigation et de projection : une suggestion de

développement économique et culturel pour la ville…

ma.hautsdefrance@gmail.com

Amiens

