Brives-Charensac Brives-Charensac Brives-Charensac, Haute-Loire conférence: “Améliorer la qualité de son sommeil” Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

conférence: “Améliorer la qualité de son sommeil” Brives-Charensac, 18 octobre 2021, Brives-Charensac. conférence: “Améliorer la qualité de son sommeil” 2021-10-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-18 Maison pour tous 1, avenue de Coubon

Brives-Charensac Haute-Loire Le sommeil est une des clés du bien vieillir. Cette conférence destinée aux plus de 55 ans vous permettra de découvrir comment le préserver et l’améliorer.

Conférence sur le sommeil.

• Mécanisme du sommeil

• Evolution des besoins au cours de la vie https://www.maisonpourtous-brives43.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Brives-Charensac, Haute-Loire Autres Lieu Brives-Charensac Adresse Maison pour tous 1, avenue de Coubon Ville Brives-Charensac lieuville 45.04569#3.92573