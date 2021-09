La Rochelle La Résidence des Indes Charente-Maritime, La Rochelle Conférence ambulatoire sur le fil rouge sensuel de la Résidence des Indes La Résidence des Indes La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Résidence des Indes 15€ pour maximum 12 participants. Réservation obligatoire.

Partez à la découverte des objets sensuels de toutes cultures exposés dans le Musée de la Résidence des Indes. La Résidence des Indes 4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle La Rochelle La Trompette Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00

