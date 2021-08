Genève Université de Genève - Uni Dufour Genève Conférence Alternatiba Léman – Soirée de clôture spéciale agriculture, alimentation et biodiversité Université de Genève – Uni Dufour Genève Catégorie d’évènement: Genève

Soirée de clôture du 7ème Festival Alternatiba Léman. 18h30–19h15 Conférence : L’agroécologie pour une alimentation saine et une agriculture durable. Intervenant : Marc Dufumier, agronome, enseignant-chercheur et pionnier de l’agroécologie. Modération : Pascaline Minet, journaliste et cheffe rubrique Sciences Le Temps. 19h30–20h15 Table ronde : Agro-alimentaire, comment passer de la quantité à la qualité ? Intervenant·e·s : René Longet, expert en durabilité, président de la commission consultative de la diversité biologique. Valentina Hemmeler Maïga, Directrice générale de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN). François Erard, Directeur AgriGenève. Modération : Pascaline Minet, Journaliste et cheffe rubrique Sciences Le Temps. 20h30–21h15 Conférence : Les liens entre biodiversité et santé humaine. Intervenante : Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice, écrivaine. Modération : Christophe Ungar, journaliste scientifique RTS. 21h30–21h45 Humour avec Bruno Peki. Uni Dufour – salle U600 L’agroécologie pour une alimentation saine et une agriculture durable / Agro-alimentaire, comment passer de la quantité à la qualité ? / Les liens entre biodiversité et santé humaine Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève

