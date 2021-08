Genève Université de Genève - Uni Dufour Genève Conférence Alternatiba Léman – Les arbres en ville en faveur du climat et de la biodiversité: que font les collectivités locales ? Université de Genève – Uni Dufour Genève Catégorie d’évènement: Genève

le mardi 31 août à 19:30

Quelles sont les opportunités et contraintes rencontrées par les représentant·e·s de quatre municipalités? Intervenant·e·s: Alfonso Gomez, Conseiller administratif de la Ville de Genève. Natacha Litzistorf, Conseillère municipale de la Ville de Lausanne. Gilles Namur, Deuxième adjoint de la Mairie de Grenoble. Béatrice Agamennone, Deuxième adjointe de la Mairie de Metz. Lieu: Uni Dufour – Salle U600

Gratuit

Dans quelle mesure est-ce que la plantation d’arbres est une solution aux crises climatiques et d’effondrement du vivant? Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève

2021-08-31T19:30:00 2021-08-31T20:30:00

