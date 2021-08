Conférence Alternatiba Léman – Le commerce équitable local, nouveau paradigme ? Université de Genève – Uni Bastions, 3 septembre 2021, Genève.

Université de Genève – Uni Bastions, le vendredi 3 septembre à 18:30

Quelles sont les synergies possibles entre le commerce équitable local et le commerce équitable Nord/Sud, sans oublier la solidarité avec les producteurs.trices ? Quel rôle dans le développement de filières Sud/Sud ? Intervenant.e.s Alassane Ouédraogo Fondateur de la Plate-forme de commerce équitable du Burkina-Faso, de l’association Napam Beogo et de Napam Bio Anne Chenevard Présidente de la coopérative Faireswiss pour un lait équitable. Infirmière spécialisée Julie Maisonhaute Secrétaire générale adjointe du collectif Commerce équitable France Lara Baranzini Porte-parole de l’Association romande des 35 Magasins du Monde Marco Coscione Politologue diplômé en sciences internationales et diplomatiques, expert de la gestion des coopératives, de l’économie sociale et solidaire en Amérique latine et Caraïbes et du commerce équitable Samuel Poos Coordinateur de Trade for Development Centre Bruxelles et auteur de l’étude « Le commerce équitable local belge et européen » Uni Bastions – Salle B002

Les initiatives de commerce équitable local se multiplient dans les pays européens. Quid de la Suisse ?

