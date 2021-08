Genève Université de Genève - Uni Bastions Genève Conférence Alternatiba Léman – L’avenir dans notre assiette Université de Genève – Uni Bastions Genève Catégorie d’évènement: Genève

Conférence Alternatiba Léman – L’avenir dans notre assiette Université de Genève – Uni Bastions, 1 septembre 2021, Genève. Conférence Alternatiba Léman – L’avenir dans notre assiette

Université de Genève – Uni Bastions, le mercredi 1 septembre à 19:45

Intervenant.e.s François Lefort Professeur HES, Groupe plantes et pathogènes, Institut Terre Nature Environnement, HEPIA HES-SO Genève, D.put. au Grand Conseil de Genève. François Erard Directeur, à AgriGenève, Président, à Agence d’information agricole romande AGIR, Membre, à Conseil de fondation de l’Office de promotion des produits agricoles de Genève OPAGE Sidonie Fabbi Maître d’enseignement filière Nutrition et diététique HEdS HES-SO Genève, Responsable des modules Sciences et technologies des aliments, Diététicienne ASDD, Membre du comité Fourchette verte Genève Modération Michel Baumann Président Association Un repas pour notre Avenir, Membre du Bureau JAI JAGAT Genève, Président de la coalition des ONG pour le développement durable Uni Bastions – Salle B112 Au menu le 1er septembre 2030, pourquoi, comment… Université de Genève – Uni Bastions Place de l’Université 7, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T19:45:00 2021-09-01T20:45:00

Université de Genève - Uni Bastions
Place de l'Université 7, 1205 Genève
Genève