Université de Genève – Uni Dufour, le jeudi 2 septembre à 18:30

Intervenant·e·s : Introduction : Alfonso Gomez, Conseiller administratif de la Ville de Genève, en charge du Département des Finances, de l’environnement et du logement. Dominique Habegger, Chief Sustainability Officer, de Pury Pictet Turrettini & Membre du Comité de SFG et SSF Nadia Isler, Directrice SDG Lab (Sustainable Development Goals). Marie-Laure Schaufelberger, membre du Comité stratégique de Sustainable Finance Geneva (SFG). Modération : Sandrine Salerno, Directrice Sustainable Finance Geneva (SFG). Lieu: Uni Dufour – Salle U600

Gratuit

La finance durable peut-elle sauver le monde ? Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T18:30:00 2021-09-02T20:00:00

