Conférence Altaïr > « Sri Lanka – L’ile des dieux et des hommes » Saint-Lô, 4 avril 2022, Saint-Lô.

Conférence Altaïr > « Sri Lanka – L’ile des dieux et des hommes » Saint-Lô

2022-04-04 – 2022-04-04

Saint-Lô Manche Saint-Lô

Rendez-vous le 4 avril prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr « Sri Lanka – L’ile des dieux et des hommes »- Un film de Patrick Moreau et Nicolas Pellissier.

Géographiquement liée au monde indien, Sri Lanka s’en est affranchie au cours de l’histoire. Les Cinghalais, venus du Nord de l’Inde et les Tamouls, venus du sud ont fait de cette île de l’océan Indien le creuset d’une civilisation brillante et originale.

Bouddhisme, hindouisme, islam, christianisme; les religions ont eu, et occupent encore actuellement, une place primordiale. Aujourd’hui, de plus en plus de voyageurs occidentaux découvrent un pays pacifié qui a retrouvé la sérénité propre à une île qui aurait été, selon la légende, visitée à trois reprises par Bouddha.

Les cités anciennes, les plages de sable blanc, la faune sauvage, les plantations de thé, la végétation luxuriante, l’accueil chaleureux des Sri Lankais font de « l’île resplendissante », traduction littérale de « Sri Lanka », l’une des plus belles destinations dont on puisse rêver.

Rendez-vous le 4 avril prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr « Sri Lanka – L’ile des dieux et des hommes »- Un film de Patrick Moreau et Nicolas Pellissier.

Géographiquement liée au monde indien, Sri Lanka s’en…

+33 2 33 75 10 10

Rendez-vous le 4 avril prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr « Sri Lanka – L’ile des dieux et des hommes »- Un film de Patrick Moreau et Nicolas Pellissier.

Géographiquement liée au monde indien, Sri Lanka s’en est affranchie au cours de l’histoire. Les Cinghalais, venus du Nord de l’Inde et les Tamouls, venus du sud ont fait de cette île de l’océan Indien le creuset d’une civilisation brillante et originale.

Bouddhisme, hindouisme, islam, christianisme; les religions ont eu, et occupent encore actuellement, une place primordiale. Aujourd’hui, de plus en plus de voyageurs occidentaux découvrent un pays pacifié qui a retrouvé la sérénité propre à une île qui aurait été, selon la légende, visitée à trois reprises par Bouddha.

Les cités anciennes, les plages de sable blanc, la faune sauvage, les plantations de thé, la végétation luxuriante, l’accueil chaleureux des Sri Lankais font de « l’île resplendissante », traduction littérale de « Sri Lanka », l’une des plus belles destinations dont on puisse rêver.

Saint-Lô

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OT Saint-Lô