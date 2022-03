Conférence Altaïr > “Ecosse – Un peuple, deux nature” Saint-Lô, 7 mars 2022, Saint-Lô.

Conférence Altaïr > “Ecosse – Un peuple, deux nature” Saint-Lô

2022-03-07 – 2022-03-07

Saint-Lô Manche Saint-Lô

Rendez-vous le 7 mars prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr “Ecosse – Un peuple, deux nature”- Un film de Vincent Halleux.

Évoquer l’Écosse, c’est s’immerger dans une nature grandiose, sauvage, parmi des hommes chaleureux et inventifs.

Les routes d’exception sont ici nombreuses, entre le sud poétique, le centre innovant et le nord sublime.

Édimbourg, la capitale économique et touristique et Glasgow, la métropole industrielle sont touts deux aussi différentes que passionnantes.

L’Ecosse possède des ressources naturelles naturelles inépuisables : l’or bleu des lacs et des rivières, l’or noir du pétrole et l’or jaune de l’élixir de vie, le whisky. Elle s’affirme de plus comme pionnière dans le domaine des énergies vertes, éolienne et marémotrice.

Sortez des clichés traditionnels et laissez-vous ressourcer et séduire par ce fabuleux pays…

+33 2 33 75 10 10

Saint-Lô

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OT Saint-Lô