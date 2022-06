Conférence : Alsace-Lorraine, Alsace-Moselle et contexte colonial (1871-1924)

2022-09-18 15:00:00 – 2022-09-18 16:00:00 Conférence donné par Jean Faivre, chargé d’enseignement à l’Université de Haute-Alsace, ancien assistant parlementaire européen et Emilien Rhinn, docteur en histoire du droit et des institutions.

