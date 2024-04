Conférence | Alpha Male. Le masculinisme en questions Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, mardi 9 avril 2024.

Conférence | Alpha Male. Le masculinisme en questions Cinq ans après #MeToo, qui sont les masculinistes ? Mélanie Gourarier, anthropologue, se propose d’analyser cette idéologie fondée sur l’idée d’une masculinité problématique. Mardi 9 avril, 18h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Gratuit, sur réservation

Conférence de Mélanie Gourarier dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité.

Mélanie Gourarier est anthropologue, chercheuse au CNRS. Elle a notamment travaillé sur le genre et les sexualités. Elle a publié Alpha Mâle, Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes aux éditions du Seuil en 2017.

En janvier 2023, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) évoquait dans son dernier rapport les « réflexes masculinistes » chez les plus jeunes et la montée de l’antiféminisme sur les réseaux sociaux. Entre réaffirmation de la virilité et appel à la domination des femmes, l’idéologie masculiniste prend de l’ampleur et inquiète. Cinq ans après #MeToo, qui sont les masculinistes et quelles sont les dérives sur ce mouvement de pensée ? Et d’ailleurs, est-ce un phénomène si récent ? Lors de cette conférence, Mélanie Gourarier se propose d’analyser cette idéologie fondée sur l’idée d’une masculinité problématique.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

