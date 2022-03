Conférence « Allemagne Années 20, de la Défaite à la Crise, en passant par les Années folles » Château de Flers, 5 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Lundi 5 avril 2022 à 18h, l’AAVAL et la société historique de Villeneuve d’Ascq vous invitent à une conférence de Didier Francfort au château de Flers. Didier Francfort est professeur d’Histoire Contemporaine, Directeur-adjoint du Centre de Recherche sur les Cultures et les Littératures Européennes, Université de Lorraine. Il s’agira de mettre en avant l’incroyable foisonnement et la diversité de la vie culturelle allemande pendant la République de Weimar . Cette conférence est organisée par l’AAVAL et la société historique de Villeneuve d’Ascq dans le cadre du mini-festival du film allemand des années 1920 au Méliès les 1er et 4 avril 2022. Ces événements s‘inscrivent dans le projet européen Erasmus+ « Urban Spaces in inter-war period 1918-1939 », „StadtRäume in der Zwischenkriegszeit in Europa“, „Espaces Urbains dans l’Entre-deux-guerres en Europe » ### Zoom sur le projet „Espaces Urbains dans l’Entre-deux-guerres en Europe » Un projet de l’UE avec une équipe qui vise à éduquer et à promouvoir l’histoire de l’Entre-deux-guerres dans les villes jumelles de Leverkusen à travers l’Europe d’une génération à l’autre. Le projet a été initié en 2020 par la Opladener Geschichtsverein de Leverkusen. Urban Spaces est un projet européen qui traite de la perception de l’histoire culturelle de l’entre-deux-guerres (1918-1939) en Europe. Pour dépeindre et étudier cette période, huit villes de six pays européens se sont associées pour montrer à la fois des similitudes et des différences entre elles au cours de l’Entre-deux-guerres. L’objectif du projet est de promouvoir la coopération culturelle entre les huit villes jumelles, de partager de nouvelles connaissances et de développer des produits tels que des extraits de films, des publications, des expositions et des événements qui seront utilisés à des fins promotionnelles et éducatives. Le projet est cofinancé par l’Union européenne et Erasmus+. Villes engagées dans ce projet : * Bracknell (Royaume Uni), * Villeneuve d’Ascq (France), * Racibórz (Pologne), * Oulu (Finlande), * Ljubljana (Slovénie), * Jülich (Allemagne), * Leverkusen (Allemagne), * Schwedt/Oder (Allemagne)

Gratuit sur inscription

Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T20:00:00