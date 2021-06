La Turballe La Turballe 44420, La Turballe CONFÉRENCE : ALLÉGER CHEZ SOI… ET EN SOI ! La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: 44420

La Turballe

CONFÉRENCE : ALLÉGER CHEZ SOI… ET EN SOI ! La Turballe, 19 juin 2021-19 juin 2021, La Turballe. CONFÉRENCE : ALLÉGER CHEZ SOI… ET EN SOI ! 2021-06-19 – 2021-06-19 Café bar du Plan B 12 place du marché

La Turballe 44420 Animée par Julie Robineau, consultante en organisation.

Dans la joie et la bonne humeur, Julie vous partage son expertise. Au programme, des clés pour : Désencombrer durablement

Simplifier votre quotidien

Mieux vivre votre essentiel ! Animée par Julie Robineau, consultante en organisation.

Dans la joie et la bonne humeur, Julie vous partage son expertise. Au programme, des clés pour : Désencombrer durablement

Simplifier votre quotidien

Mieux vivre votre essentiel ! dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: 44420, La Turballe Étiquettes évènement : Autres Lieu La Turballe Adresse Café bar du Plan B 12 place du marché Ville La Turballe