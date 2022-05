Conférence “Alimentation saine, naturelle et individualisée, clé de notre santé”

– Dès 15h, participez à la conférence “Alimentation saine, naturelle et individualisée, clé de notre santé” organisée à l’Abbaye de Belval. Cette conférence est donnée par Pierre Grenet, naturopathe – formateur à l’école de naturopathie.

Dès 15h, participez à la conférence "Alimentation saine, naturelle et individualisée, clé de notre santé" organisée à l'Abbaye de Belval. Cette conférence est donnée par Pierre Grenet, naturopathe – formateur à l'école de naturopathie.

Don libre.

