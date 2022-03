Conférence “Alimen-Terre : quels enjeux pour une alimentation durable ici et ailleurs ?” Cluny, 22 mars 2022, Cluny.

Conférence “Alimen-Terre : quels enjeux pour une alimentation durable ici et ailleurs ?” Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny

2022-03-22 – 2022-03-22 Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY

Cluny Saône-et-Loire

Conférence proposée par le CCIC-Collège Européen de Cluny et le campus Arts et Métiers, animée par Charlotte Dufour, spécialiste en systèmes alimentaires au niveau international (consultante auprès de l’ONU) et Claire Pernet, Animatrice du Projet Alimentaire Territorial à la ComCom du Clunisois.

L’alimentation est au cœur de nos vies. Les systèmes alimentaires sont le point de rencontre entre notre environnement, notre agriculture, notre santé, notre économie, et notre culture. Ils sont donc au centre des grands défis auxquels nous faisons face, tels que le changement climatique et la persistance de pauvreté et de malnutrition sous ses diverses formes. Mais ils sont aussi la source de solutions pour un développement durable et équitable, surtout lorsqu’il sont ancrés dans une vision inclusive de nos territoires.

Lors de cette conférence, nous explorerons ensemble ce que sont les systèmes alimentaires, ce qui les façonnent et quels sont leurs impacts. Nous verrons quels sont les enjeux, défis et opportunités pour l’alimentation au niveau mondial, et échangerons sur les efforts en cours et perspectives locales pour une alimentation durable dans le Clunisois.

ccic.cluny@ensam.eu +33 3 85 59 53 60 https://collegecluny.eu/

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny

