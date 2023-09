Conférence « Alice Guy, Femme aux mille films, femme aux mille regards » Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires

Une conférence de Valérie Mettais, dans le cadre du cycle « Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma »

Sortie de l’oubli il y a plus de vingt ans, Alice Guy (1873-1968)

a retrouvé une place juste : première réalisatrice de fiction de

l’histoire du cinéma, pionnière chez Gaumont et ailleurs, scénariste et créatrice

en France puis aux États-Unis de films muets et parlants, productrice et

fondatrice d’un studio avant Hollywood, elle a habité le XXe siècle. Quelle est

sa place dans l’histoire de l’art ? Son regard est-il

« féminin » ? « féministe » ? contemporain ?

politique ? esthétique ? Quels sont ses sujets ? Que nous

racontent-ils ? Et qu’y voir au XXIe siècle ?

Alice Guy croise donc tous les regards, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Rien

d’étonnant pour une cinéaste.

Historienne de l’art, Valérie

Mettais est l’auteure de plusieurs ouvrages sur la peinture et les écrits

d’artistes.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

