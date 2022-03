Conférence : Algérie : une décolonisation pas comme les autres Belfort, 22 mars 2022, Belfort.

Conférence : Algérie : une décolonisation pas comme les autres Belfort

2022-03-22 – 2022-03-22

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort

EUR Le 18 mars 1962 les accords d’Evian mettaient fi n à une “guerre sans nom” et ouvraient la voie à l’indépendance de l’Algérie. 60 ans après, demeurent des traces indélébiles et contradictoires des deux côtés de la Méditerranée. A l’heure où le rapport Stora a tenté de dresser un état des lieux juste et précis sur les Mémoires de la colonisation et la guerre d’Algérie, on peut se demander pourquoi ce sujet reste éruptif. La décolonisation de l’Algérie est bien une décolonisation pas comme les autres car elle ne fut pas une terre administrée et colonisée comme les autres, il en résulta un processus d’indépendance singulier, porteur lui-même de drames, de ressentiments et de conflits mémoriels qui, 60 ans après, ne sont pas apaisés.

contact@ideeup.org +33 3 84 28 70 96 https://www.ideeup.org/

Belfort

