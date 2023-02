Conférence – Alexandra David Neel Centre culturel Juliette Drouet Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine A l’occasion du Printemps des Femmes et des Filles.

Portrait d’une exploratrice : Dans le cadre de l’exposition «Arrêt sur image» d’Eric Fonteneau à la Galerie Albert Bourgeois, aux Urbanistes à Fougères, du 20 janvier au 12 mars 2023. Celui-ci a réalisé une série de portraits d’explorateurs célèbres, dont celui d’Alexandra David-Neel. Cantatrice, journaliste, féministe, franc-maçonne, orientaliste et bouddhiste, elle est considérée comme la plus grande exploratrice du XXe siècle. Après 2 000 km de marche dans des conditions extrêmes, elle fut la première Occidentale à entrer en 1924 dans Lhassa, la capitale du Tibet, alors interdite aux étrangers. La Galerie propose de découvrir la vie de cette héroïne lors d’une conférence présentée par Joëlle DésiréMarchand, géographe-cartographe et biographe de l’exploratrice. +33 2 99 94 83 65 Centre culturel Juliette Drouet 1 Rue du Gué Maheu Fougères

