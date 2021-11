Conférence ALCOR Amphithéâtre A1,Bâtiment 625, 25 novembre 2021, Orsay.

Il est censé révolutionner l’observation du ciel et remplacer le mythique télescope Hubble. On l’attend depuis bien longtemps, son lancement a été repoussé maintes et maintes fois. Je parle bien entendu du James Webb Space Telescope ! Si tout se passe bien, ce petit bijou d’observation sera envoyé en orbite le 18 décembre, dans moins d’un mois. Chez ALCOR, il est clair qu’on n’allait pas laisser cet événement passer sans rien faire. On vous propose donc une conférence de Alain Abergel, astrophysicien à l’IAS dont le travail va notamment porter sur les observations du JWST. Pour assister à la conférence, rendez-vous le jeudi 25 novembre à 20h00 dans l’amphi A1 du bâtiment H-bar (625). La conférence sera également retransmise en direct sur notre chaîne Youtube. On vous attend nombreux.ses ! Par ailleurs, une autre conférence sera prévue plus tard en 2022 pour parler des premiers résultats du télescope. On vous en reparlera…

Conférence d'astrophysique de Alain Abergel

