Conférence : Albert Dardy, un peintre paysagiste de la Belle époque à Cosne Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE, 6 octobre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire.

Conférence : Albert Dardy, un peintre paysagiste de la Belle époque à Cosne

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE, le mercredi 6 octobre à 18:00

Présentée par François Billacois et Robert Chapelier Les Amis du Musée proposent une conférence à l’occasion du centenaire de la disparition de cet artiste talentueux et trop peu connu. D’une famille nivernaise émigrée aux Etats-Unis, où elle fait fortune dans la gastronomie française, il naît à New-York et y reste jusqu’à 17 ans. Il se destine au métier d’architecte, mais se découvre une vocation pour la peinture. Il s’installe à Cosne et dans le proche Pays Fort où sa famille possède des maisons et des terres. Il peint beaucoup, surtout des paysages, dans un style impressionniste, mais avec des recherches originales. Il expose, il écrit, il participe à la vie mondaine et culturelle cosnoise mais aussi parisienne. Vint la guerre qu’il accomplit comme combattant volontaire. Il en sortit indemne, décoré mais moralement brisé. La conférence se propose de vous faire rencontrer à travers quelques-unes de ses œuvres ce grand artiste inaccompli qui fut aussi l’un des pères du musée de Cosne. Gratuit Réservation obligatoire

Gratuit. Réservation obligatoire.

Les Amis du Musée proposent une conférence à l’occasion du centenaire de la disparition de cet artiste talentueux et trop peu connu.

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T18:00:00 2021-10-06T19:30:00