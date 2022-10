Conférence Aixe et Limoges dans la tourmente religieuse du 16ème siècle

Conférence Aixe et Limoges dans la tourmente religieuse du 16ème siècle, 22 octobre 2022, . Conférence Aixe et Limoges dans la tourmente religieuse du 16ème siècle



2022-10-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-22 16:30:00 16:30:00 Durée : 1h30

Gratuit

Rendez-vous à 14h à la bibliothèque Simone Veil.

Renseignements et réservations : 05 55 70 25 91 Après avoir resitué le Limousin dans son époque, on s’attache à mettre en évidence deux villes impactées par les guerres de religion du 16ème siècle, en montrant les gouvernances opposées qui tiraillent ou maltraitent la population. Les visites royales sont également évoquées, tout comme les limousins d’importance qui ont laissé leurs noms dans l’Histoire de France par leurs compétences, leurs stratégies ou encore leurs talents… Conférence suivie par une séance de dédicace des romans de l’auteure. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

