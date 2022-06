Conférence : Agnès Sorel, entre histoire et récit littéraire Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Dans le cadre de l’exposition « Agnès Sorel », la Cité royale de Loches accueille François-Xavier Verger, administrateur des châteaux de Voltaire et de Bussy-Rabutin pour comprendre comment la littérature a largement réinventé la favorite de Charles VII. Dans le cadre de l’exposition « Agnès Sorel », la Cité royale de Loches accueille François-Xavier Verger, administrateur des châteaux de Voltaire et de Bussy-Rabutin pour comprendre comment la littérature a largement réinventé la favorite de Charles VII. citeroyaleloches@departement-touraine.fr +33 2 47 19 18 08 http://citeroyaleloches.fr/ Dans le cadre de l’exposition « Agnès Sorel », la Cité royale de Loches accueille François-Xavier Verger, administrateur des châteaux de Voltaire et de Bussy-Rabutin pour comprendre comment la littérature a largement réinventé la favorite de Charles VII. Des Cheval

