Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges CONFERENCE AGEV : ANTOINE SARTORIO, LE SOLDAT-SCULPTEUR DU 363 RI Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

CONFERENCE AGEV : ANTOINE SARTORIO, LE SOLDAT-SCULPTEUR DU 363 RI Raon-l’Étape, 22 décembre 2021, Raon-l'Étape. CONFERENCE AGEV : ANTOINE SARTORIO, LE SOLDAT-SCULPTEUR DU 363 RI 2021-12-22 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-22 22:00:00 22:00:00 Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape De la guerre en Vosges de 14-18 à la carrière internationale, Antoine Sartorio, sculpteur et auteur de nombreux chefs-d’œuvre dont le bas-relief de Pierre Percée, sut exprimer dans la pierre la complexité de l’âme humaine. Il épousa les différents mouvements artistiques tout en gardant sa liberté de création. Sans cesser de sculpter, il mourut à 103 ans dans sa Provence natale. +33 3 29 41 72 63 http://www.guerre-en-vosges.com/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance Ville Raon-l'Étape lieuville 48.40883#6.84134