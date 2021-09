CONFÉRENCE AGEV : 1944, TRISTE CAMPAGNE DES VOSGES POUR L’ALLGEMEINE SS D’ALSACE Raon-l’Étape, 22 septembre 2021, Raon-l'Étape.

CONFÉRENCE AGEV : 1944, TRISTE CAMPAGNE DES VOSGES POUR L’ALLGEMEINE SS D’ALSACE 2021-09-22 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-22 22:00:00 22:00:00 Salle de la Haute-Neuveville Rue du Général Sarrail

Raon-l’Étape Vosges

Les traces mémorielles de la Grande Guerre.

Il existe çà et là dans les vestiges issus de la Grande Guerre, des traces laissées par les armées allemandes et françaises pendant leurs temps d’occupations.

Ce sont des inscriptions sur des murs, des cartouches au dessus des entrées de casemates, des gravures sur des roches, des cimetières.

On en trouve également sur des stèles érigées en mémoire de combattants ou à la gloire de certains régiments.

Si certaines de ces traces sont dans un état relativement correct, d’autre malheureusement sont dans un état déplorable et proche de l’oubli, faute de soins de conservation.

Lors de mes relevés « Carto », j’ai créé une base de données importantes avec positions et photos, je me propose de vous en faire découvrir quelques-unes.

Pour terminer mon exposé, nous ferons un tour dans la Meuse, non loin de Verdun, où il existe dans une forêt profonde, un village entièrement réalisé en béton, lieu d’essai d’ingénieurs allemands spécialisés dans la construction d’abris en béton armé.

Association Guerre en Vosges

