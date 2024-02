CONFÉRENCE AGEV 1914-18 LA FEMME CONFRONTÉE À LA GUERRE Raon-l’Étape, mercredi 7 février 2024.

CONFÉRENCE AGEV 1914-18 LA FEMME CONFRONTÉE À LA GUERRE Raon-l’Étape Vosges

Mercredi

Point de rupture dans le déroulement de notre histoire, la 1ère guerre mondiale a constitué un véritable séisme pour la civilisation européenne.

Si les combats sur la ligne de front ont contribué à marquer à jamais des générations de combattants ainsi qu’à un déclin démographique, c’est bien toute la société qui a été impacté par toutes les conséquences et implications du conflit. Les femmes, toutes origines et milieux confondues, se sont elles aussi retrouvées en première ligne dans ce grand bouleversement de par ce qu’elles ont subi, de par leurs réactions, de par leur engagement.

L’objet de cette conférence est bien de décrire le choc auquel elles ont été confrontées et comment elles l’ont, d’une certaine façon, surmonté.

Conférence animée par Renaud Ancelin Général (2S) , président de l’association ALFO, auteur du livre numérique ‘‘1561 jours’’.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 20:00:00

fin : 2024-02-07 22:00:00

Salle de la Haute-Neuveville

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est guerre-en-vosges@orange.fr

L’événement CONFÉRENCE AGEV 1914-18 LA FEMME CONFRONTÉE À LA GUERRE Raon-l’Étape a été mis à jour le 2024-02-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES