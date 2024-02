Conférence AFT67 : L’Intelligence Artificielle : Catalyste d’une nouvelle ère de longévité ou risque existentiel ? Le Mandala Strasbourg, vendredi 9 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-09 19:30

Fin : 2024-02-09 21:30

Conférence qui explicitera les bienfaits potentiels de l’IA pour la recherche contre le vieillissement. Vendredi 9 février, 19h30 1

La section strasbourgeoise AFT67 de l’Association Française Transhumanisme Technoprog organise une conférence-débat, suivi d’un repas au restaurant, sur le thème suivant :

L’Intelligence Artificielle : Catalyste d’une nouvelle ère de longévité ou risque existentiel ?

La conférence sera initiée par les intervenants suivants :

• BERNARD BAERTSCHI : Maître de conférences à l’Institut Ethique Histoire Humanités (IEH2) de l’Université de Genève;

• DIDIER COEURNELLE : Vice-président de l’Association Française Transhumaniste;

• JEAN-NOËL MISSA : Directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires en Bioéthique (CRIB) de l’Université Libre de Bruxelles

Cette conférence sera suivie d’un débat et, pour celles et ceux qui le souhaitent, d’un repas au restaurant Mandala.

De 19h30 (conférence & débat) puis à 21h30 (repas), le 9 février 2024 au Mandala, 14 rue du faubourg de Saverne à Strasbourg.

ENTRÉE LIBRE MAIS INSCRIPTION REQUISE =>

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-restaurant-transhumaniste-a-strasbourg-797849488297

Si vous avez l’intention de rester pour le repas après la conférence-débat, veuillez également nous indiquer à l’avance votre commande sur le menu du Mandala afin que le restaurant puisse faire les préparatifs.

Note importante : Le repas (non obligatoire) est A VOS FRAIS, il n’est donc PAS pris en charge par les organisateurs ! Nous ne recevons aucun financement des GAFAM ou de l’État ou de la mairie !

Vous nous trouverez au premier étage du restaurant. À l’entrée de la salle, il y aura un roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse technoprogstrasbourg@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog

Le Mandala 14 Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg Krutenau Strasbourg 67003 Bas-Rhin