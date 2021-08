Fresselines Espace Monet Rollinat Creuse, FRESSELINES Conférence “Affiches et affichistes de 1830 à 1930” Espace Monet Rollinat Fresselines Catégories d’évènement: Creuse

Histoire de l’affiche et de son créateur de 1830 à 1930. Découvrez l’histoire de ses artistes méconnus que sont les affichistes qui de 1830 à 1930 ont fait les beaux jours de certains établissements, de certaines entreprises et qui posèrent les bases des codes de la publicité moderne et contemporaine. Conférence réalisée par Mme Marie-Line PERILLAUD médiatrice culturelle à l’Espace Monet Rollinat.

Sur inscription 24h à l’avance. Nombre de places limité à 40

