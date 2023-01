Conférence « Adrienne de Moaïlles – épouse LAFAYETTE » Dinard Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Conférence « Adrienne de Moaïlles – épouse LAFAYETTE » Dinard, 20 janvier 2023

Ille-et-Vilaine Adrienne de Noailles, un destin exceptionnel. Organisée par L’association Lord Russell. Par Martyne Jacquemin Grand Commandeur de l’Ordre de Lafayette.

En présence de la descendante du Marquis de Lafayette.

Entrée libre, inscription obligatoire auprès de notre secrétariat au 02 99 46 75 98. +33 2 99 46 75 98 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard

