Bessines Bessines Bessines, Deux-Sèvres Conférence “Accueillir les oiseaux de son jardin” Bessines Bessines Catégories d’évènement: Bessines

Deux-Sèvres

Conférence “Accueillir les oiseaux de son jardin” Bessines, 19 novembre 2021, Bessines. Conférence “Accueillir les oiseaux de son jardin” Espace Noisy 9 rue du Four Bessines

2021-11-19 – 2021-11-19 Espace Noisy 9 rue du Four

Bessines Deux-Sèvres Bessines Proposée par l’association “Les jardins partagés du bief Jaron”, en partenariat avec le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Animée par Jean-Michel Passerault, membre du GODS, qui évoquera les espèces concernées, les aménagements à adapter et les erreurs à ne pas commettre. Ouvert à tous et gratuit. Proposée par l’association “Les jardins partagés du bief Jaron”, en partenariat avec le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Animée par Jean-Michel Passerault, membre du GODS, qui évoquera les espèces concernées, les aménagements à adapter et les erreurs à ne pas commettre. Ouvert à tous et gratuit. +33 6 80 90 89 17 Proposée par l’association “Les jardins partagés du bief Jaron”, en partenariat avec le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Animée par Jean-Michel Passerault, membre du GODS, qui évoquera les espèces concernées, les aménagements à adapter et les erreurs à ne pas commettre. Ouvert à tous et gratuit. Pixabay

Espace Noisy 9 rue du Four Bessines

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bessines, Deux-Sèvres Autres Lieu Bessines Adresse Espace Noisy 9 rue du Four Ville Bessines lieuville Espace Noisy 9 rue du Four Bessines