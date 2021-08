Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Conférence – Abeilles et pollinisateurs en danger Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs EUR 0 De 18h30 à 20h.

Organisée par les Amis du Musée de Pontarlier.

Il est dorénavant reconnu que notre Planète est en danger ! Et qu’un bonne partie des désordres provient de notre présence et particulièrement de nos activités envahissantes dans tous les écosystèmes.

Entrée libre. contact@admdp.com +33 3 81 38 82 12 http://www.admdp.com/ De 18h30 à 20h.

