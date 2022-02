Conférence ABC : transformer son jardin Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Conférence ABC : transformer son jardin Argelès-Gazost, 6 avril 2022, Argelès-Gazost. Conférence ABC : transformer son jardin Salle de la Terrasse ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-04-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-06 Salle de la Terrasse ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées L’Atlas de la Biodiversité Communale est un diagnostic écologique (patrimoine naturel, milieux, espèces) à l’échelle des communes.

C’est un outil de mise en valeur du patrimoine naturel, de valorisation de la biodiversité ordinaire et remarquable, de mise en œuvre des TVB et d’aide aux collectivités pour l’élaboration des documents d’urbanisme.

Sortie : groupe limité à 15 personnes – Info ABC sur le site internet de la mairie : onglet Vie municipale / Développement durable Conférence par Ronan LATTUGA : transformer son jardin en oasis de biodiversité … +33 5 62 97 22 66 L’Atlas de la Biodiversité Communale est un diagnostic écologique (patrimoine naturel, milieux, espèces) à l’échelle des communes.

C’est un outil de mise en valeur du patrimoine naturel, de valorisation de la biodiversité ordinaire et remarquable, de mise en œuvre des TVB et d’aide aux collectivités pour l’élaboration des documents d’urbanisme.

Sortie : groupe limité à 15 personnes – Info ABC sur le site internet de la mairie : onglet Vie municipale / Développement durable Salle de la Terrasse ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Salle de la Terrasse ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville Salle de la Terrasse ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées

Conférence ABC : transformer son jardin Argelès-Gazost 2022-04-06 was last modified: by Conférence ABC : transformer son jardin Argelès-Gazost Argelès-Gazost 6 avril 2022 Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées