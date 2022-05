CONFERENCE ABBAYE DE L’ETANCHE Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: 55210

CONFERENCE ABBAYE DE L'ETANCHE
Mairie à Hattonchâtel 16 rue Miss Skinner Vigneulles-lès-Hattonchâtel
2022-07-10 17:00:00



Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Conférence d’Agathe Duchêne sur l’Etanche, histoire de l’abbaye “la plus modeste de tout l’ordre prémontré”. Gratuit, 80 pers. max.

Pour plus d'informations, contactez l'association Les Amis de l'abbaye de l'Etanche au 06 20 64 73 96. lesamis.abbayeetanche@orange.fr +33 6 20 64 73 96

