Conférence « A table au Moyen-Age »

Conférence « A table au Moyen-Age », 24 novembre 2022, . Conférence « A table au Moyen-Age »



2022-11-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-24 – par le service Culture et Patrimoine en Val de Sully –

– animé par Fabian Müllers, historien de l’université de Tours, projet CoReMa – CC VAL DE SULLY – LE BELVEDERE dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville