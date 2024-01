Conférence à Rebigue : « Les grandes affaires criminelles de la Haute-Garonne », par Patrick Caujolle Salle polyvalente Rebigue, vendredi 22 mars 2024.

Début : 2024-03-22 18:30

Fin : 2024-03-22 20:30

Pour son second rendez-vous de la saison 2024 des rencontres « Au Bonheur des Docs », le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Rebigue, invite à une conférence de Patrick Caujolle, sous le titre : Les grandes affaires criminelles de la Haute-Garonne, le vendredi 22 mars à 18 h 30, à la salle polyvalente de Rebigue.

> Après un volet historique sur les ‘salades’ toulousaines et les bourreaux au fil du temps, l’intervenant, ancien officier de la police judiciaire de Toulouse et auteur de plusieurs romans policiers, présentera une mosaïque des grandes affaires criminelles de Toulouse et de Haute-Garonne, de Calas à Viguier en passant par celles qu’il a connues…

> A l’issue de la conférence, Patrick Caujolle présentera et signera ses différents ouvrages

Entrée libre. Le verre de l’amitié sera offert par les bibliothécaires de Rebigue.

Contact : info@lecteurduval.org.

Site : https://www.lecteurduval.org

Salle polyvalente Rebigue Rebigue 31320 Haute-Garonne