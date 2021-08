Conférence : À portée demain x Pachamamaï Paris Rendez-Vous, 1 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 au 8 septembre 2021 :

mercredi de 14h30 à 15h15

gratuit

La Ville de Paris lance sa marque éco-responsable À portée demain avec une première gamme de cosmétiques solides et de vélos à assistance électrique. Pour accompagner le lancement de la marque, la Ville propose ateliers et conférences. Objectif zéro déchet dans ma salle de bains et ma cuisine : par quoi je commence ?

Saviez-vous qu’un(e) Parisien(ne) produit en moyenne 500 kg de déchets par an, soit environ 1,4 kg par jour : c’est deux fois plus qu’il y a 80 ans ! Nos modes de consommation et de production ont bien changés avec la surconsommation, l’obsolescence programmée, le suremballage ou encore produits à usage unique.

Heureusement, la révolution zéro déchet est à portée de main. Si vous en avez marre des flacons de plastique qui s’accumulent dans la salle de bains et la cuisine, si vous avez le désir de faire votre part pour notre Terre, sachez que de nombreuses astuces et solutions existent. Vous découvrirez comment, en avançant pas à pas, la démarche peut être ludique et accessible à toute la famille.

Au programme :

Quelques chiffres à transformer !

Introduction au mode de vie Zéro Déchet

Explication des 5R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre)

Trucs et astuces pour le zéro déchet facile et agir !

Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (108m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (451m)



Contact :Boutique Paris Rendez-vous 0142764343 https://www.paris.fr/equipements/paris-rendez-vous-17644 https://www.facebook.com/parisrendezvous/ 0142764343

Date complète :

