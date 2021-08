Conférence : À portée demain x Brèves de Nature Sauvage Paris Rendez-Vous, 13 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 13 au 18 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 16h à 19h

gratuit

La Ville de Paris lance sa marque éco-responsable À portée demain avec une première gamme de cosmétiques solides et de vélos à assistance électrique. Pour accompagner le lancement de la marque, la Ville propose ateliers et conférences. Brèves de Nature Sauvage à Paris, écoute immersive du podcast dans un jardin parisien recréé à Paris-Rendez-vous.

Plus de 2800 espèces sauvages animales et végétales ont été observées dans Paris au cours des dix dernières années. Parmi elles, les 1600 espèces animales sauvages que l’on rencontre dans la capitale ne sont pas là par hasard. Le territoire parisien leur offre de nombreux milieux de vie possibles : prairies fleuries, friches herbacées, murs végétalisés, massifs arbustifs ou de lierre, arbres à cavités, souches d’arbre mort, mares, herbiers aquatiques, ballast des voies ferrées, cours d’eau dans les bois, etc. Ces habitats naturels ont un rôle essentiel pour accueillir la faune sauvage parisienne qui peut s’y reproduire, s’y alimenter, s’y abriter, s’y reposer et s’y déplacer. L’évolution des pratiques de gestion des espaces verts municipaux (absence de produits phytosanitaires, espèces régionales privilégiées, tailles des végétaux limitées) contribue à maintenir et enrichir cette biodiversité.

Le podcast Brèves de Nature Sauvage à Paris s’invite à Paris Rendez-vous.

Profitez d’une écoute immersive du podcast et découvrez-en plus sur les espèces sauvages parisiennes.

