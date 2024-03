Conférence A pleine voix le bourg Villefavard, mercredi 3 avril 2024.

Imaginée dans le cadre d’une résidence de travail réunissant la professeure de technique vocale Élène Golgevit (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) et l’historienne Karine Le Bail (CNRS, École des Hautes Études en Sciences Sociales) pour l’écriture d’un ouvrage sur l’acte de chanter, cette conférence animée par la productrice des Greniers de la mémoire sur France Musique nous emmènera à la rencontre du son et interrogera la voix dans ses espaces et champs scéniques. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:00:00

fin : 2024-04-03 19:00:00

le bourg ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

