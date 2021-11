conférence à Lamorlaye et en visioconférence Lamorlaye, 23 janvier 2022, Lamorlaye.

conférence à Lamorlaye et en visioconférence Lamorlaye

2022-01-23 16:00:00 – 2022-01-23 18:30:00

Lamorlaye Oise Lamorlaye

La conférence de Nicolas Bilot « Entre économie et spiritualité, l'exemple du prieuré de Bray-sur-Aunette » nous fera découvrir la place de l'église dans la société du moyen âge et comment elle s'exprime dans l'architecture religieuse. Fondé par les Bouteiller de Senlis au milieu du XIIIe siècle et rattaché à l'abbaye Saint-Victor de Paris, le prieuré de Bray est un exemple d'application de l'architecture des saintes chapelles royales à l'échelle d'un établissement monastique modeste. C'est aussi – et surtout – le siège d'une seigneurie et le lieu de l'administration d'un domaine économique essentiellement agricole et parfaitement maîtrisé. Les sources écrites et les élévations de la ferme, que l'équipe d'Aquilon a eu l'occasion d'étudier récemment, en témoignent bien et confirment la place prépondérante de ces grands établissements aristocratiques dans l'aménagement du territoire et l'exploitation des terroirs.

La conférence se tiendra en présentiel au château de Lamorlaye (13, rue Michel Bléré) et en visioconférence Zoom. La participation demandée est de 5€ par personne en présentiel et 5€ par lien de connexion en visioconférence.

Inscription et renseignements auprès de l’ALMA : 06 22 05 42 36 et lamorlayealma@gmail.com

lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 http://www.lamorlayealma.wordpress.com/

