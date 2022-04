Conférence à Lamorlaye: “39-40 : La ligne Chauvineau ou l’inutile défense de Paris” Lamorlaye Lamorlaye

Lamorlaye Oise Lamorlaye L’ALMA propose une conférence de Frédéric Gondron, historien et co-animateur du site Picardie-1939-1945.org, “39-40 : La ligne Chauvineau ou l’inutile défense de Paris”.

