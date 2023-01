Conférence à l’abbaye de Longpont Longpont Longpont Longpont Catégories d’Évènement: Aisne

L'association ARSCL vous invite à une conférence dimanche 22 janvier à 15 heures dans l'abbaye de Longpont pour faire l'analyse musicale et artistique en présence d'experts, des cloches du Carillon de Longpont, qui ont inspiré Louis Vierne pour l'écriture d'un morceau d'orgue, connu à travers la planète. Ce sera l'occasion de découvrir les cloches avant leur installation dans le clocher.

