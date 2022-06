Conférence à « La rencontre du vivant » Lugon-et-l’Île-du-Carnay Lugon-et-l'Île-du-Carnay Catégories d’évènement: 33240

Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Conférence à « La rencontre du vivant » Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 14 juin 2022, Lugon-et-l'Île-du-Carnay. Conférence à « La rencontre du vivant » Lugon-et-l’Île-du-Carnay

2022-06-14 10:00:00 – 2022-06-14 22:00:00

Lugon-et-l’Île-du-Carnay 33240 Lugon-et-l’Île-du-Carnay EUR 15 L’Association Aquitaine Biodynamie lance un cycle de conférence à « La Rencontre du Vivant ” – 1ÈRE EDITION – LE 14 JUIN 2022 à la VIEILLE CHAPELLE Analyse de la « qualité » des vins grâce à la mesure de biophotons, présenté par Olivier Salière Directeur du laboratoire ENERLAB, travaillant depuis 25 ans sur la biophotonique du vivant. Thèmes abordés :

La lumière, l’énergie et l’information dans le vivant

Le biophoton: marqueur de la qualité du vin

Les outils de mesure du vivant et l’approche innovante du laboratoire ENERLAB … Programme de la journée :

10h – Accueil

10h30-13h – Conférence

13h-14h30 – Pique nique « tiré du sac » (apporter son repas à partager)

Atelier de l’après midi : Analyses de tous les vins présents

Débat et échanges

18h-22h – Dégustation & soirée Guinguette à la Vieille Chapelle L’Association Aquitaine Biodynamie lance un cycle de conférence à « La Rencontre du Vivant ” – 1ÈRE EDITION – LE 14 JUIN 2022 à la VIEILLE CHAPELLE Analyse de la « qualité » des vins grâce à la mesure de biophotons, présenté par Olivier Salière Directeur du laboratoire ENERLAB, travaillant depuis 25 ans sur la biophotonique du vivant. Thèmes abordés :

La lumière, l’énergie et l’information dans le vivant

Le biophoton: marqueur de la qualité du vin

Les outils de mesure du vivant et l’approche innovante du laboratoire ENERLAB … Programme de la journée :

10h – Accueil

10h30-13h – Conférence

13h-14h30 – Pique nique « tiré du sac » (apporter son repas à partager)

Atelier de l’après midi : Analyses de tous les vins présents

Débat et échanges

18h-22h – Dégustation & soirée Guinguette à la Vieille Chapelle +33 5 57 84 48 65 L’Association Aquitaine Biodynamie lance un cycle de conférence à « La Rencontre du Vivant ” – 1ÈRE EDITION – LE 14 JUIN 2022 à la VIEILLE CHAPELLE Analyse de la « qualité » des vins grâce à la mesure de biophotons, présenté par Olivier Salière Directeur du laboratoire ENERLAB, travaillant depuis 25 ans sur la biophotonique du vivant. Thèmes abordés :

La lumière, l’énergie et l’information dans le vivant

Le biophoton: marqueur de la qualité du vin

Les outils de mesure du vivant et l’approche innovante du laboratoire ENERLAB … Programme de la journée :

10h – Accueil

10h30-13h – Conférence

13h-14h30 – Pique nique « tiré du sac » (apporter son repas à partager)

Atelier de l’après midi : Analyses de tous les vins présents

Débat et échanges

18h-22h – Dégustation & soirée Guinguette à la Vieille Chapelle association aquitaine biodynamie

Lugon-et-l’Île-du-Carnay

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 33240, Lugon-et-l'Île-du-Carnay Other Lieu Lugon-et-l'Île-du-Carnay Adresse Ville Lugon-et-l'Île-du-Carnay lieuville Lugon-et-l'Île-du-Carnay Departement 33240

Lugon-et-l'Île-du-Carnay Lugon-et-l'Île-du-Carnay 33240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugon-et-lile-du-carnay/

Conférence à « La rencontre du vivant » Lugon-et-l’Île-du-Carnay 2022-06-14 was last modified: by Conférence à « La rencontre du vivant » Lugon-et-l’Île-du-Carnay Lugon-et-l'Île-du-Carnay 14 juin 2022 33240 Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Lugon-et-l'Île-du-Carnay 33240