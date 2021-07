Proupiary Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary Conférence “A la recherche d’un Opéra perdu” Abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Abbaye de Bonnefont, le samedi 25 septembre à 14:30

Riche d’un parcours artistique de 50 années de création sur les chemins de l’art roman, Guillaume Lagnel nous partagera le cheminement d’une de ses créations, « Du Maître et des Anges », inspirée du Maître de Cabestany. Composition, choix des œuvres sculptées qui ont conduit la réalisation des masques, des costumes, et des décors, écriture des récits, choix musicaux, jeu et interprétation des acteurs… : comment le metteur en scène fait éclore une création ? Guillaume Lagnel nous retracera également ses résidences (Moissac, Conques…) et ses haltes sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis l’Aubrac jusqu’à Santiago en Galice.

Entrée libre

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T16:00:00

