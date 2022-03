Conférence “A la recherche de Vivian Maier. Flânerie urbaine et théâtre social” Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven Finistère Pont-Aven Conférence présentée par Yvan Chasson, doctorant en littérature comparée – Université de Limoges” La conférence est gratuite et ouverte à tous. +33 2 98 06 14 43 https://www.museepontaven.fr/fr/ Conférence présentée par Yvan Chasson, doctorant en littérature comparée – Université de Limoges” La conférence est gratuite et ouverte à tous. Pont-Aven

