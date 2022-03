Conférence « A la recherche de nouveaux mondes » Hendaye, 9 avril 2022, Hendaye.

Conférence « A la recherche de nouveaux mondes » Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-04-09 – 2022-04-09 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Par Anne-Marie Lagrange.

Réservation obligatoire.

Existe-t-il dans l’univers des systèmes planétaires autour d’autres étoiles que le Soleil ?

Cette question, très ancienne, est restée sans réponse pendant des siècles, jusqu’aux années 1995.

Depuis, plus de 4 000 planètes extrasolaires ont été découvertes, révélant une diversité que même la science-fiction n’avait pas imaginée. Malgré ces remarquables avancées, nous ne savons toujours pas si des systèmes solaires semblables au notre existent, et si la vie pourrait être présente sur des mondes lointains.

Nous ferons le point sur l’état des connaissances à ce jour dans ce domaine, puis ferons un tour d’horizon des grands projets des décennies à venir et des progrès attendus.

Pour information, cette conférence s’intègre dans un cycle de conférences de l’Académie des Sciences.

Prochaines dates : 14 mai, 11 juin et 8 octobre.

+33 5 59 20 04 51

Anne-Marie Lagrange

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

