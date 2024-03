Conférence A la plage Centre d’art image imatge Orthez, jeudi 11 avril 2024.

Conférence A la plage Centre d’art image imatge Orthez Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec l’association Paroles et Musiques.

En écho à l’exposition de Safouane Ben Slama, Sophie Limare animera une conférence sur les relations entre la photographie et la plage. Des premiers autochromes des Frères Lumière aux excentricités estivales capturées par Martin Parr, il s’agira de poser, à travers cette intervention, un regard sociologique, esthétique et historique sur l’évolution de la mise en scènes des corps en bord de mer… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@image-imatge.org

L’événement Conférence A la plage Orthez a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Coeur de Béarn