Conférence à la maison du vin: «La mission GRADIS à travers le Sahara en 1924 »

2023-01-28 15:30:00 – 2023-01-28

La société des amis du vieux Blaye, et Mme Chantal GUILMAIN-GAUTHIER, Docteur en Ethnologie, vice-présidente de la Société d’Ecologie Humaine et d’Anthropologie organisent et présentent une conférence sur le thème de «La mission GRADIS à travers le Sahara en 1924 » à la maison du vin de Blaye.

En effet, l’armateur Gaston GRADIS, d’une famille bordelaise bien connue, conçoit et réalise cette expédition de Colomb-Béchar à Cotonou. Accompagné de personnalités dont le Maréchal Franchet d’Esperey et de légionnaires du 1er R.E.I., il assure ainsi une ligne train-auto-avion à travers le Sahara.

