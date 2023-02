Conférence à la maison des vins: “Le Haut Tonkin, entre histoire coloniale et ethnies montagnardes” Maison des vins de Blaye Blaye OT Blaye Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

2023-02-11 15:30:00

Maison des vins de Blaye 12 Cours Vauban

Blaye

Gironde Blaye EUR La société des amis du vieux Blaye organise une conférence sur le Haut Tonkin (Nord du Vietnam):

Le Haut Tonkin, arc montagneux aux confins du Laos et de la Chine, dessine un vaste amphithéâtre au-dessus du bassin du fleuve rouge. Théâtre des opérations militaires durant la guerre d’indochine, le Haut Tonkin est de nos jours le refuge de nombreuses ethnies venues de Chine par vagues successives durant les derniers siècles. La société des amis du vieux Blaye organise une conférence sur le Haut Tonkin (Nord du Vietnam):

